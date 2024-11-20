Росіяни вдарили ракетою по Чернігівщині: є поранений, почалася пожежа
У вівторок ввечері, 19 листопада, російська армія завдала ракетного удару по місту Прилуки на Чернігівщині. Виникла пожежа, постраждав чоловік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Чернігівській області.
За наявною інформацією, внаслідок ракетного удару виникла пожежа в адміністративній будівлі.
"Було травмовано чоловіка 1953 року народження", — йдеться у повідомленні.
Наслідки ворожого обстрілу ліквідовували 15 вогнеборців та п'ять одиниць спецтехніки.
Раніше російські окупанти вдарили дроном по прикордонній громаді Чернігівської області. Внаслідок атаки зайнявся нежитловий будинок.
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