18:41  19 листопада
Вчителя одного з ліцеїв на Волині підозрюють у розбещенні учнів
14:55  20 листопада
Мати готувала їжу: на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків
11:45  20 листопада
Росіяни полюють на українських дітей і вивозять таланти з ТОТ, – ЦНС
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2024, 17:12

Росіяни вдарили ракетою по Чернігівщині: є поранений, почалася пожежа

20 листопада 2024, 17:12
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Чернігівській області
Читайте также
на русском языке

У вівторок ввечері, 19 листопада, російська армія завдала ракетного удару по місту Прилуки на Чернігівщині. Виникла пожежа, постраждав чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Чернігівській області.

За наявною інформацією, внаслідок ракетного удару виникла пожежа в адміністративній будівлі.

"Було травмовано чоловіка 1953 року народження", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого обстрілу ліквідовували 15 вогнеборців та п'ять одиниць спецтехніки.

Раніше російські окупанти вдарили дроном по прикордонній громаді Чернігівської області. Внаслідок атаки зайнявся нежитловий будинок.

війна пожежа Чернігівська область Прилуки ракетний удар постраждалий
Через бомбардування Донеччини постраждали троє мирних жителів
20 листопада 2024, 16:20
Російські війська обстріляли Купʼянськ з артилерії: постраждав цивільний
20 листопада 2024, 15:36
Мати готувала їжу: на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків
20 листопада 2024, 14:55
Всі новини »
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Донецька громада Харківської області отримала новий екскаватор від американського народу
20 листопада 2024, 18:08
На Київщині в пожежі загинули дві людини
20 листопада 2024, 17:40
Сили оборони уразили командний пункт російської армії в Бєлгородської області, ― ГУР
20 листопада 2024, 16:50
Село на Чернігівщині два дні поспіль перебуває під масованими атаками росіян
20 листопада 2024, 16:48
Ракетний шантаж Росії: стара тактика в нових умовах
20 листопада 2024, 16:26
Через бомбардування Донеччини постраждали троє мирних жителів
20 листопада 2024, 16:20
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло людини
20 листопада 2024, 16:00
У Києві дерево впало на жінку: вона загинула
20 листопада 2024, 15:55
Російські війська обстріляли Купʼянськ з артилерії: постраждав цивільний
20 листопада 2024, 15:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Сергій Іванов
Віктор Трегубов
Данило Мокрик
Всі блоги »