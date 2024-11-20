фото: прокуратура

Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку в Донецькій області

Про це повідомляє Офіс генпрокуратура, передає RegioNews.

Днями, 10 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району російські військові взяли в полон двох українських бійців. Після цього окупанти змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених українських захисників на цій позиції.

Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше росіяни розстріляли на Донеччині шістьох полонених українських військових. Всі військовополонені були без зброї.