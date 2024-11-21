РФ обстреляла пригород Краматорска: погиб 11-летний мальчик, ранены его сестра и дедушка

Иллюстративное фото: Нацполиция

Днем 20 ноября российские оккупанты атаковали село Первомарьевка Краматорского района. В результате вражеских обстрелов погиб ребенок. Также ранения получили сестра и дедушка мальчика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, в 15:40 российская армия атаковала Первомарьевку, вероятно, с РСЗО "Торнадо-С". Из-за вражеского удара повреждены жилые дома и автотранспорт.

"Попадание кассетных боеприпасов произошло по жилой застройке, где во дворе одного из домов погиб 11-летний мальчик. Его сестра 12 лет и 63-летний дедушка получили минно-взрывные травмы, ранения головы, грудной клетки, рук и ног", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницу, они находятся под наблюдением медиков.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, накануне из-за бомбардировок Донецкой области пострадали трое мирных жителей.