Через бомбардування Донеччини постраждали троє мирних жителів
Минулої доби російські окупаційні війська завдали 2 722 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак постраждали троє цивільних
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Мирноград, Торецьк, селища Новоекономічне, Райгородок, Удачне, а також села Закітне, Миколаївка, Стара Миколаївка та Стінки.
Російські загарбники пошкодили 18 цивільних об’єкти, із них — 14 житлових будинків.
"Мирноград окупанти обстріляли з артилерії — поранили цивільну особу", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що протягом 19 листопада:
- На Миколаївку РФ скинула бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК — є поранений, руйнувань зазнали три приватних оселі.
- У Старій Миколаївці внаслідок влучання бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК травмовано людину, пошкоджено вісім приватних будинків.
- По Закітному ворог завдав авіаудару двома бомбами "ФАБ-250" — пошкодив приватний будинок і заклад освіти.
- У Стінках пошкоджено будинок, у Новоекономічному — об’єкт інфраструктури.
- В Удачному російський дрон пошкодив приватний будинок і господарську споруду.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти завдали удару по селу Токарівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.