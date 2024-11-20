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20 листопада 2024, 16:20

Через бомбардування Донеччини постраждали троє мирних жителів

20 листопада 2024, 16:20
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фото: Нацполіція
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Минулої доби російські окупаційні війська завдали 2 722 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак постраждали троє цивільних

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Мирноград, Торецьк, селища Новоекономічне, Райгородок, Удачне, а також села Закітне, Миколаївка, Стара Миколаївка та Стінки.

Російські загарбники пошкодили 18 цивільних об’єкти, із них — 14 житлових будинків.

"Мирноград окупанти обстріляли з артилерії — поранили цивільну особу", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що протягом 19 листопада:

  • На Миколаївку РФ скинула бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК — є поранений, руйнувань зазнали три приватних оселі.
  • У Старій Миколаївці внаслідок влучання бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК травмовано людину, пошкоджено вісім приватних будинків.
  • По Закітному ворог завдав авіаудару двома бомбами "ФАБ-250" — пошкодив приватний будинок і заклад освіти.
  • У Стінках пошкоджено будинок, у Новоекономічному — об’єкт інфраструктури.
  • В Удачному російський дрон пошкодив приватний будинок і господарську споруду.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти завдали удару по селу Токарівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

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