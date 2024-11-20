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20 листопада 2024, 21:17

Окупанти атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе

20 листопада 2024, 21:17
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фото: ОВА
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Протягом дня російські окупанти атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині артилерією та дронами-камікадзе

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах.

Внаслідок обстрілів пошкоджені гараж та лінія електропередач. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, вдень 20 листопада російські війська завдали удару по Купʼянську на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу поранений мирний житель.

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