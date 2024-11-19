Російські війська атакували Донеччину авіабомбами: 3 цивільних загинули, 7 поранені

фото: Нацполіція

Вчора, 18 листопада, російські війська завдали 3 145 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще семеро — дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Сіверськ, Слов’янськ, а також села Зоря й Озерне.

Російські загарбники пошкодили 53 цивільних об’єкти, із них — 36 житлових будинків.

"По Костянтинівці росіяни завдали 7 ударів, з них 5 бомбових – вбили двох людей, ще п’ятьох поранили. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і 11 приватних будинків, двоповерхова будівля, 2 магазини, 3 підприємства, адмінбудівля, 2 цивільних авто, 2 лінії електропередач, газопровід", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що протягом 18 листопада:

З артилерії окупанти обстріляли Сіверськ — загинула цивільна особа.

Внаслідок ударів ворожих дронів у Кураховому травмована жінка, у Мирнограді поранений мирний житель, пошкоджений приватний будинок.

На Слов’янськ РФ скинула авіабомбу "ФАБ-250" — пошкоджені три приватних будинки та виробниче приміщення.

Озерне ворог атакував трьома бомбами "ФАБ-250" із модулем УМПК — пошкоджені чотири приватні будинки.

У Зорі артилерійським обстрілом пошкоджені чотири приватні оселі.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові на Сумщині. Серед загиблих – 8-річний хлопчик.

Сьогодні з-під завалів рятувальники деблокували тіло 11-ї жертви.