10:48  19 листопада
Сили оборони уразили військовий арсенал у Брянської області Росії, – Генштаб
13:14  19 листопада
В Одесі знешкодили агентів ФСБ, які готували теракти по всій країні: затримані підлітки
12:50  19 листопада
Деталі ДТП на Прикарпатті з маршруткою: постраждали шестеро людей
UA | RU
UA | RU
19 листопада 2024, 13:45

Російські війська атакували Донеччину авіабомбами: 3 цивільних загинули, 7 поранені

19 листопада 2024, 13:45
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вчора, 18 листопада, російські війська завдали 3 145 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще семеро — дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Сіверськ, Слов’янськ, а також села Зоря й Озерне.

Російські загарбники пошкодили 53 цивільних об’єкти, із них — 36 житлових будинків.

"По Костянтинівці росіяни завдали 7 ударів, з них 5 бомбових – вбили двох людей, ще п’ятьох поранили. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і 11 приватних будинків, двоповерхова будівля, 2 магазини, 3 підприємства, адмінбудівля, 2 цивільних авто, 2 лінії електропередач, газопровід", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що протягом 18 листопада:

  • З артилерії окупанти обстріляли Сіверськ — загинула цивільна особа.
  • Внаслідок ударів ворожих дронів у Кураховому травмована жінка, у Мирнограді поранений мирний житель, пошкоджений приватний будинок.
  • На Слов’янськ РФ скинула авіабомбу "ФАБ-250" — пошкоджені три приватних будинки та виробниче приміщення.
  • Озерне ворог атакував трьома бомбами "ФАБ-250" із модулем УМПК — пошкоджені чотири приватні будинки.
  • У Зорі артилерійським обстрілом пошкоджені чотири приватні оселі.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові на Сумщині. Серед загиблих – 8-річний хлопчик.

Сьогодні з-під завалів рятувальники деблокували тіло 11-ї жертви.

РФ війна загиблі окупанти Донецька область постраждалі руйнування
Росіяни обстріляли передмістя Херсона: через пожежу постраждав рятувальник
19 листопада 2024, 13:05
У Глухові з-під завалів гуртожитку деблокували тіло 11 жертви
19 листопада 2024, 12:00
Ракетний удар по Одесі: відомо про 55 поранених, з яких 3 у вкрай важкому стані
19 листопада 2024, 00:45
Всі новини »
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 10
19 листопада 2024, 14:39
На Київщині чоловік потрапив під колеса електрички
19 листопада 2024, 14:38
На Херсонщині під ворожий обстріл потрапив автобус: є постраждала
19 листопада 2024, 14:10
Удар по гуртожитку у Глухові: кількість жертв зросла до 12
19 листопада 2024, 13:50
Росіяни вдарили по Харкову: є постраждалі
19 листопада 2024, 13:36
В Одесі знешкодили агентів ФСБ, які готували теракти по всій країні: затримані підлітки
19 листопада 2024, 13:14
Росіяни обстріляли передмістя Херсона: через пожежу постраждав рятувальник
19 листопада 2024, 13:05
Деталі ДТП на Прикарпатті з маршруткою: постраждали шестеро людей
19 листопада 2024, 12:50
Велика війна потребує великих змін в управлінні військами
19 листопада 2024, 12:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Сергій Іванов
Віктор Трегубов
Данило Мокрик
Всі блоги »