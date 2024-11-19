Російські війська атакували Донеччину авіабомбами: 3 цивільних загинули, 7 поранені
Вчора, 18 листопада, російські війська завдали 3 145 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще семеро — дістали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Сіверськ, Слов’янськ, а також села Зоря й Озерне.
Російські загарбники пошкодили 53 цивільних об’єкти, із них — 36 житлових будинків.
"По Костянтинівці росіяни завдали 7 ударів, з них 5 бомбових – вбили двох людей, ще п’ятьох поранили. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і 11 приватних будинків, двоповерхова будівля, 2 магазини, 3 підприємства, адмінбудівля, 2 цивільних авто, 2 лінії електропередач, газопровід", — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що протягом 18 листопада:
- З артилерії окупанти обстріляли Сіверськ — загинула цивільна особа.
- Внаслідок ударів ворожих дронів у Кураховому травмована жінка, у Мирнограді поранений мирний житель, пошкоджений приватний будинок.
- На Слов’янськ РФ скинула авіабомбу "ФАБ-250" — пошкоджені три приватних будинки та виробниче приміщення.
- Озерне ворог атакував трьома бомбами "ФАБ-250" із модулем УМПК — пошкоджені чотири приватні будинки.
- У Зорі артилерійським обстрілом пошкоджені чотири приватні оселі.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові на Сумщині. Серед загиблих – 8-річний хлопчик.
Сьогодні з-під завалів рятувальники деблокували тіло 11-ї жертви.