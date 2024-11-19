Российские войска атаковали Донетчину авиабомбами: 3 гражданских погибли, 7 ранены

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Вчера, 18 ноября, российские войска нанесли 3145 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак погибли трое гражданских, еще семь мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Константиновка, Курахово, Мирноград, Северск, Славянск, а также села Заря и Озерное.

Российские захватчики повредили 53 гражданских объекта, из них — 36 жилых домов.

"По Константиновке россияне нанесли 7 ударов, из них 5 бомбовых - убили двух человек, еще пятерых ранили. Разрушения получили 13 многоквартирных и 11 частных домов, двухэтажное здание, 2 магазина, 3 предприятия, админздание, 2 гражданских авто, 2 линии электропередач, газопровод", — говорится в сообщении.

Также известно, что 18 ноября:

Из артиллерии оккупанты обстреляли Северск - погиб гражданский.

В результате ударов вражеских дронов в Курахово травмирована женщина, в Мирнограде ранен мирный житель, поврежден частный дом.

На Славянск РФ сбросила авиабомбу "ФАБ-250" — повреждены три частных дома и производственное помещение.

Озерное враг атаковал тремя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК — повреждены четыре частных дома.

В Заре артиллерийским обстрелом повреждены четыре частных дома.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове Сумской области. Среди погибших – 8-летний мальчик.

Сегодня из-под завалов спасатели деблокировали тело 11-й жертвы.