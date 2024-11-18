Зеленський перевірив будівництво фортифікацій на Донеччині

фото: Офіс Президента України

Сьогодні, 18 листопада, Президент України Володимир Зеленський ознайомився зі зведенням фортифікацій у Донецькій області

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає RegioNews.

У Краматорську Президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним і командувачем ОТУ "Луганськ" генерал-майором Михайлом Драпатим.

Михайло Драпатий доповів про ситуацію на ключових ділянках фронту, застосування різних типів дронів тактичного рівня та засобів РЕБ. Президент також заслухав доповідь щодо будівництва фортифікацій і мінних загороджень для посилення оборони області.

Начальник Донецької ОВА зазначив, що до виконання робіт, окрім військово-інженерних підрозділів, також залучені працівники з різних регіонів України та з "Укрзалізниці".

"Донеччина. Будівництво фортифікацій і нарада щодо питань життєзабезпечення регіону. Безпека – пріоритет. Сьогодні ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд. Більшість із запланованого уже облаштована. Дякую всім, хто залучений до цієї важливої роботи", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ Донецької області.