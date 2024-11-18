Зеленський відвідав Покровськ на Донеччині

фото: Офіс Президента України

У понеділок, 18 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ Донецької області

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає RegioNews.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про ситуацію у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську.

Володимир Зеленський також заслухав доповідь командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового й інших ключових напрямків.

Президент поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.

"Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність", – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив захисників та захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" чотирьом воїнам. Її отримали:

молодший сержант Віталій Гавриленко;

головний сержант Андрій Гринь;

сержант Артур Маскевич;

сержант Костянтин Плосконос.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 11 990 російських окупантів, а також 1 731 одиницю озброєння та військової техніки загарбників.