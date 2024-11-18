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18 ноября 2024, 17:40

Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой области

18 ноября 2024, 17:40
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фото: Офис Президента Украины
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Сегодня, 18 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с возведением фортификаций в Донецкой области

Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает RegioNews.

В Краматорске Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с начальником Донецкой ОВ Вадимом Филашкиным и командующим ОТУ "Луганск" генерал-майором Михаилом Драпатым.

Михаил Драпатый доложил о ситуации на ключевых участках фронта, применении различных типов дронов тактического уровня и средств РЭБ. Президент также заслушал доклад о строительстве фортификаций и минных заграждений для усиления обороны области.

Начальник Донецкой ОВА отметил, что к выполнению работ, кроме военно-инженерных подразделений, также привлечены работники из разных регионов Украины и из "Укрзализныци".

"Донецкая область. Строительство фортификаций и совещание по вопросам жизнеобеспечения региона. Безопасность – приоритет. Сегодня ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений. Большинство из запланированного уже обустроено. Спасибо всем, кто вовлечен в эту важную работу", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, обороняющей Покровск Донецкой области.

война строительство Донецкая область Филашкин Вадим Сергеевич Зеленский Владимир фортификации
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