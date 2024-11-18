У ЗСУ назвали втрати російських окупантів за тиждень

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 10 по 17 листопада, Сили оборони України знищили близько 11 990 російських окупантів, а також 1 731 одиницю озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

101 танк;

295 бойових броньованих машин;

276 артилерійських систем;

сім РСЗВ;

три установки ППО;

638 одиниць автотехніки;

49 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 7 ворожих ракет та 355 БпЛА ОТР (без урахування бойової роботи 17.11.2024). Тримаємо темп!", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням ракет та дронів. Українська ППО знищила понад 140 ворожих цілей у 19 областях.