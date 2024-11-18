У ЗСУ назвали втрати російських окупантів за тиждень
За минулий тиждень, із 10 по 17 листопада, Сили оборони України знищили близько 11 990 російських окупантів, а також 1 731 одиницю озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 101 танк;
- 295 бойових броньованих машин;
- 276 артилерійських систем;
- сім РСЗВ;
- три установки ППО;
- 638 одиниць автотехніки;
- 49 одиниць спецтехніки.
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 7 ворожих ракет та 355 БпЛА ОТР (без урахування бойової роботи 17.11.2024). Тримаємо темп!", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням ракет та дронів. Українська ППО знищила понад 140 ворожих цілей у 19 областях.
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