Россияне обстреляли города на севере Донецкой области: 3 человека погибли, 2 ранены

фото: Вадим Филашкин/Telegram

Российские войска сегодня, 18 ноября, обстреляли Константиновку и Северск Донецкой области. В результате атаки три человека погибли и два ранены

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Константиновку россияне обстреляли из ствольной артиллерии — там 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 2 многоэтажки и 2 автомобиля. Еще 1 человека россияне сегодня убили в Северске — город также подвергся артиллерийскому обстрелу", - сообщил Вадим Филашкин.

Прокуратура области проинформировала, что из-за обстрела Константиновки погибли 61-летняя женщина и мужчина 68 лет. Кроме того, получили ранения 46-летний горожанин и 89-летняя пенсионерка.

Начальник Донецкой ОВА в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.

Напомним, 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, обороняющей Покровск Донецкой области.