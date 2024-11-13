Поліція показала наслідки масованих обстрілів Донеччини

фото: Нацполіція

Через обстріли Донецької області постраждала одна людина, зруйнована цивільна інфраструктура. Минулої доби російські війська завдали по регіону 3 334 удари

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Вчора росіяни атакували міста Дружківка, Покровськ, Торецьк, селище Ямпіль, села Андріївка, Богатир і Дачне. Загарбники пошкодили 25 цивільних об’єктів, з яких — 19 житлових будинків.

Вдень окупанти атакували з артилерії Дачне, влучивши у будинок. Через обстріл поранення дістав цивільний. У Покровську ворожий дрон прилетів на дитячий майданчик.

На Дружківку РФ скинула три авіабомби "УМПБ Д-30СН", на Андріївку — "ФАБ-250". Також загарбники накрили з РСЗВ "Смерч" Ямпіль.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Раніше в Донецькій ОВА розповіли про наслідки пошкодження дамби Курахівського водосховища.

Нагадаємо, 11 листопада російські війська обстріляли Курахове на Донеччині, в результаті було частково зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

Також раніше у ЗМІ з'явилося відео моменту вибуху на Курахівській дамбі.