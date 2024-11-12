У Донецькій ОВА розповіли про наслідки пошкодження дамби Курахівського водосховища

фото: російські ЗМІ

Внаслідок пошкодження греблі Курахівського водосховища підтоплень житла не зафіксовано, однак вилився великий об'єм води

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, RegioNews.

Голова ОВА зазначив, що станом на сьогодні, 12 листопада, з Курахівського водосховища вилилося 15 мільйонів кубометрів води.

"На щастя, села на річці Вовчій не затоплені", – додав він.

Влада регіону продовжує стежити за ситуацією.

Нагадаємо, 11 листопада російські війська обстріляли Курахове на Донеччині, в результаті було частково зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

Також раніше у ЗМІ з'явилося відео моменту вибуху на Курахівській дамбі.