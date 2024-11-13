Полиция показала последствия массированных обстрелов Донецкой области

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Из-за обстрелов Донецкой области пострадал один человек, разрушена гражданская инфраструктура. За прошедшие сутки российские войска нанесли по региону 3 334 удара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Вчера россияне атаковали города Дружковка, Покровск, Торецк, поселок Ямполь, села Андреевка, Богатырь и Дачное. Захватчики повредили 25 гражданских объектов, из которых 19 жилых домов.

Днем оккупанты атаковали из артиллерии Дачное, попав в дом. Из-за обстрела ранения получил гражданский. В Покровске вражеский дрон прилетел на детскую площадку.

На Дружковку РФ сбросила три авиабомбы "УМПБ Д-30СН", на Андреевку – "ФАБ-250". Также захватчики накрыли из РСЗО "Смерч" Ямполь.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Ранее в Донецкой ОВА рассказали о последствиях повреждения дамбы Кураховского водохранилища.

Напомним, 11 ноября российские войска обстреляли Курахово в Донецкой области, в результате была частично разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

Также ранее в СМИ появилось видео момента взрыва на Кураховской дамбе.