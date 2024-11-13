Полиция показала последствия массированных обстрелов Донецкой области
Из-за обстрелов Донецкой области пострадал один человек, разрушена гражданская инфраструктура. За прошедшие сутки российские войска нанесли по региону 3 334 удара
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
Вчера россияне атаковали города Дружковка, Покровск, Торецк, поселок Ямполь, села Андреевка, Богатырь и Дачное. Захватчики повредили 25 гражданских объектов, из которых 19 жилых домов.
Днем оккупанты атаковали из артиллерии Дачное, попав в дом. Из-за обстрела ранения получил гражданский. В Покровске вражеский дрон прилетел на детскую площадку.
На Дружковку РФ сбросила три авиабомбы "УМПБ Д-30СН", на Андреевку – "ФАБ-250". Также захватчики накрыли из РСЗО "Смерч" Ямполь.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Ранее в Донецкой ОВА рассказали о последствиях повреждения дамбы Кураховского водохранилища.
Напомним, 11 ноября российские войска обстреляли Курахово в Донецкой области, в результате была частично разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.
Также ранее в СМИ появилось видео момента взрыва на Кураховской дамбе.