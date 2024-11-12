З'явилося відео моменту вибуху на Курахівській дамбі

фото: скріншот із відео

Про це передає RegioNews із посиланням на ТСН.

Нині вода з Курахівського водосховища наповнює річку Вовча, в напрямку сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка.

Місцева влада повідомила, що Кураховому затоплення не загрожує, а жителі прибережних сіл були евакуйовані.

Також у ТСН заявили, що окупанти поширюють фото нібито пошкодженої греблі водосховища, однак насправді на ньому зображена зруйнована у 2022 році Козаровицька дамба на Київщині.

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив підрив окупантами греблі Курахівського водосховища.