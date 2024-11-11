Россияне убили гражданского в захваченном селе возле Селидового Донецкой области

фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что 11 ноября в одном из Telegram-каналов была опубликована информация о вероятном убийстве гражданского, которое совершили российские военные в Покровском районе.

Предварительно, это преступление произошло после захвата села Новоалексеевка, расположенного вблизи города Селидово.

"На обнародованных фото видно тело мужчины, которое находится на дороге рядом с разрушенными частными домами, пострадавшими от боевых действий. В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия и розыскные мероприятия по проверке информации, установлению всех обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов", ― говорится в сообщении.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

Напомним, ранее войска РФ убили двух женщин в Селидово на Донетчине и расстреляли гражданское авто.