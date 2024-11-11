09:17  11 листопада
Померла ще одна дитина з родини, яка отруїлася грибами на Тернопільщині
01:35  11 листопада
Нищівний удар: на Запоріжжі Сили оборони спалили броньовики псковських десантників
06:42  11 листопада
На Донеччині військові знайшли у стіні зруйнованого будинку Біблію, якій понад 100 років
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2024, 16:47

Одну з ТЕС на Донеччині розібрали на запчастини

11 листопада 2024, 16:47
Читайте также на русском языке
фото: wikimedia.org
Читайте также
на русском языке

Прифронтову Курахівську ТЕС у Донецькій області демонтували та розібрали на запчастини, щоб ремонтувати інші пошкоджені обстрілами електростанції

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на начальника станції Анатолія Боричевського, передає RegioNews.

"Звичайно, це було дуже важко. У нас не було вибору", – сказав Боричевський, який навесні повідомив цю новину тисячі працівників об'єкту.

Частину обладнання станції вже було пошкоджено обстрілами і його не можна було купити у готовому вигляді. Місяцями чекати дефіцитного нового обладнання не було варіантом.

Рішення виникло зненацька, коли російські війська зруйнували міст, який використовували для транспортування вугілля для Курахівської ТЕС. Без нього станція не могла функціонувати, але відновлення інфраструктури так близько від лінії фронту було неможливо.

Після цього станцію вирішили розібрати на запчастини. Роботи розпочалися навесні та закінчилися наприкінці літа.

"Обладнання вагою сотні тонн довелося перевозити дорогою, оскільки єдине залізничне сполучення зі станцією було зруйновано. Трансформатори були настільки важкі, що зламали гідравлічні штовхачі, які їх переміщали. Один кран був надто слабкий, щоб підняти деякі частини обладнання, тому робітники використовували два одночасно, а товсті канати часто ламалися, як нитки", – розповів Боричевський.

До кінця літа розбір ТЕС був в основному завершений. Деталі відіграли важливу роль у відновленні пошкоджених потужностей ДТЕК. Компанія відновила близько 60% потужностей, що існували до цьогорічних атак.

Нагадаємо, 11 листопада, російські війська підірвали греблю Курахівського водосховища. Є загроза підтоплень домівок жителів Донеччини та Дніпропетровщини.

Донецька область енергетика електростанція ТЕС Курахове
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей
11 листопада 2024, 08:49
На Донеччині військові знайшли у стіні зруйнованого будинку Біблію, якій понад 100 років
11 листопада 2024, 06:42
РФ атакувала Донеччину авіабомбами: загинув цивільний, 3 людей поранені
10 листопада 2024, 11:55
Всі новини »
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
24 жовтня 2024
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Нещодавно у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ визнали, що за останні місяці мобілізаційний потік зазнав зменшення. Цей та інші супутні фактори стимулювали керівництво Збройних сил...
У Запоріжжі чоловік вбив 4 людей, а потім застрелився та випав із вікна багатоповерхівки
12 листопада 2024, 04:00
По гарячих слідах: у Києві затримали двох квартирних крадіїв
12 листопада 2024, 03:07
До Румунії за 13 тисяч євро: на Буковині судитимуть переправника ухилянтів
12 листопада 2024, 01:52
Сили оборони уразили РЛС і фортифікаційні споруди росіян у Серебрянському лісництві
12 листопада 2024, 01:00
У Кривому Розі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло жінки: пошуки дітей тривають
12 листопада 2024, 00:30
На Київщині легковик влетів у дерево: є загиблий та травмований
12 листопада 2024, 00:08
За тиждень Сухопутні війська знищили майже 200 російських БпЛА
11 листопада 2024, 22:35
Росіяни вбили 2 беззбройних українських військовослужбовців на Курщині, — Офіс Генпрокурора
11 листопада 2024, 21:40
До $10 тисяч із людини: посадовці МСЕК та лікарі ВЛК "погоріли" на схемах для ухилянтів
11 листопада 2024, 21:05
Внаслідок обстрілу Нікополя загинула жінка та 30-річний лікар, ― ОВА
11 листопада 2024, 20:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »