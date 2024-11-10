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10 листопада 2024, 11:55

РФ атакувала Донеччину авіабомбами: загинув цивільний, 3 людей поранені

10 листопада 2024, 11:55
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фото: Нацполіція
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Вчора окупаційні російські війська завдали 3 219 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинув цивільний, ще троє — дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Окупанти атакували міста Костянтинівка, Курахове, Покровськ, села Маркове, Новомаркове, Новотроїцьке, Пушкіне та Ставки. Російські загарбники пошкодили 34 цивільних об’єкти, з них — 27 житлових будинків.

"Пушкіне ворог обстріляв з артилерії — загинув мирний житель", — йдеться у повідомленні.

Також протягом 9 листопада:

  • По Покровську росіяни вдарили двома бомбами "ФАБ-250" із модулем УМПК та дроном — поранили двох цивільних осіб, пошкодили 19 приватних будинків, мікроавтобус і газопровід.
  • У Кураховому артилерійський снаряд поцілив у приватний будинок — цивільний мешканець отримав численні травми.
  • На Костянтинівку окупанти скинули три бомби "УМПБ Д-30 СН" — пошкоджені підприємство, котельня й електромережі.
  • У Марковому внаслідок обстрілів пошкоджені п'ять приватних будинків, по одній оселі — у Новомарковому та Ставках.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, раніше окупанти вбили двох жінок у Селидовому на Донеччині та розстріляли цивільне авто. Правоохоронці розпочали розслідування.

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