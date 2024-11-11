09:17  11 ноября
Умер еще один ребенок из семьи, отравившейся грибами на Тернопольщине
01:35  11 ноября
Сокрушительный удар: на Запорожье Силы обороны сожгли броневики псковских десантников
06:42  11 ноября
В Донецкой области военные нашли в стене разрушенного дома Библию, которой более 100 лет
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2024, 16:47

Одну из ТЭС в Донецкой области разобрали на запчасти

11 ноября 2024, 16:47
Читайте також українською мовою
фото: wikimedia.org
Читайте також
українською мовою

Прифронтовую Кураховскую ТЭС в Донецкой области демонтировали и разобрали на запчасти, чтобы ремонтировать поврежденные обстрелами электростанции.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на начальника станции Анатолия Боричевского, передает RegioNews.

"Конечно, это было очень трудно. У нас не было выбора", – сказал Боричевский, который весной сообщил эту новость тысяче работников объекта.

Часть оборудования станции уже была повреждена обстрелами и его нельзя было купить в готовом виде. Ждать месяцами дефицитное новое оборудование не было вариантом.

Решение возникло неожиданно, когда российские войска разрушили мост, который использовали для транспортировки угля для Кураховской ТЭС. Без него станция не могла функционировать, но восстановление инфраструктуры в такой близости от линии фронта было невозможно.

После этого станцию ​​решили разобрать на запчасти. Работы начались весной и закончились в конце лета.

"Оборудование весом в сотни тонн пришлось перевозить по дороге, поскольку единственное железнодорожное сообщение со станцией было разрушено. Трансформаторы были настолько тяжелыми, что сломали гидравлические толкатели, которые их перемещали. Один кран был слишком слаб, чтобы поднять некоторые части оборудования, поэтому рабочие использовали два одновременно, а толстые канаты часто ломались, как нити", – рассказал Боричевский.

К концу лета разбор ТЭС был в основном завершен. Детали сыграли важную роль в восстановлении поврежденных мощностей ДТЭК. Компания восстановила около 60% мощностей, существовавших до атак этого года.

Напомним, 11 ноября российские войска взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Есть угроза подтоплений домов жителей Донетчины и Днепропетровщины.

Донецкая область энергетика электростанция ТЭС Курахово
На Донетчине в результате российских обстрелов погибли два человека
11 ноября 2024, 08:49
В Донецкой области военные нашли в стене разрушенного дома Библию, которой более 100 лет
11 ноября 2024, 06:42
РФ атаковала Донетчину авиабомбами: погиб гражданский, 3 человека ранены
10 ноября 2024, 11:55
Все новости »
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
В результате обстрела Никополя погибла женщина и 30-летний врач, ― ОВА
11 ноября 2024, 20:05
На Запорожье российский дрон атаковал гражданское авто: есть пострадавшие
11 ноября 2024, 19:58
Околопереговорная суета: зачем слили информацию о разговоре между Трампом и Путиным
11 ноября 2024, 19:39
РФ обстреляла поселок в Донецкой области: ранен 16-летний парень
11 ноября 2024, 19:00
Под Херсоном российские войска сбросили взрывчатку на авто: водитель не выжил
11 ноября 2024, 18:37
Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: 2 гражданских погибли, 5 ранены
11 ноября 2024, 18:05
Россияне убили гражданского в захваченном селе возле Селидового Донецкой области
11 ноября 2024, 17:44
На Житомирщине иномарка влетела в припаркованный грузовик: есть погибший
11 ноября 2024, 17:32
Удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло, женщину и 3 детей ищут под завалами
11 ноября 2024, 17:10
В городе на Полтавщине выключили лифты из-за мобилизации специалиста: что известно
11 ноября 2024, 17:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Все публикации »
Петр Шуклинов
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »