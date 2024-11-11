Одну из ТЭС в Донецкой области разобрали на запчасти

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Прифронтовую Кураховскую ТЭС в Донецкой области демонтировали и разобрали на запчасти, чтобы ремонтировать поврежденные обстрелами электростанции.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на начальника станции Анатолия Боричевского, передает RegioNews.

"Конечно, это было очень трудно. У нас не было выбора", – сказал Боричевский, который весной сообщил эту новость тысяче работников объекта.

Часть оборудования станции уже была повреждена обстрелами и его нельзя было купить в готовом виде. Ждать месяцами дефицитное новое оборудование не было вариантом.

Решение возникло неожиданно, когда российские войска разрушили мост, который использовали для транспортировки угля для Кураховской ТЭС. Без него станция не могла функционировать, но восстановление инфраструктуры в такой близости от линии фронта было невозможно.

После этого станцию ​​решили разобрать на запчасти. Работы начались весной и закончились в конце лета.

"Оборудование весом в сотни тонн пришлось перевозить по дороге, поскольку единственное железнодорожное сообщение со станцией было разрушено. Трансформаторы были настолько тяжелыми, что сломали гидравлические толкатели, которые их перемещали. Один кран был слишком слаб, чтобы поднять некоторые части оборудования, поэтому рабочие использовали два одновременно, а толстые канаты часто ломались, как нити", – рассказал Боричевский.

К концу лета разбор ТЭС был в основном завершен. Детали сыграли важную роль в восстановлении поврежденных мощностей ДТЭК. Компания восстановила около 60% мощностей, существовавших до атак этого года.

Напомним, 11 ноября российские войска взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Есть угроза подтоплений домов жителей Донетчины и Днепропетровщины.