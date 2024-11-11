На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей

фото: Вадим Філашкін/Telegram

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Зокрема, внаслідок обстрілів загинули люди у Миколаївці і Шевченку.

Також відомо, що ще дві людини в області отримали поранення.

Загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині становить 2864 загиблих і 6394 постраждалих, ця кількість подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що у Миколаєві внаслідок дронового удару росіян загинули п'ятеро цивільних.