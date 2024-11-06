фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України зможуть закупити на 10 мільйонів гривень FPV-дрони, квадракоптери та засоби РЕБ. Відповідні кошти виділила Донеччина

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Таку суму вирішили спрямувати на засіданні ради оборони Донеччини сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Під час засідання учасники обговорили продовження будівництва фортифікацій та здійснення всіх необхідних заходів з оборони Донецької області.

Крім того, Вадим Філашкін надав доручення відповідним структурним підрозділам та військовим адміністраціям щодо постійної підтримки підрозділів Сил безпеки та оборони, які захищають Донеччину.

Нагадаємо, Сили оборони розбили штурмові підрозділи росіян під Сіверськом і відправили їх "на концерт до Кобзона".