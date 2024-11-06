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06 листопада 2024, 15:32

На Донеччині зупинили незаконний видобуток вугілля на понад мільярд гривень

06 листопада 2024, 15:32
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фото: ДБР
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Правоохоронці припинили незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине Краматорського району

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 рік, однак так і не розпочало відповідні роботи. Цим скористалась група ділків, яка фактично об’єдналась у злочинну організацію.
Крім ініціатора до її складу входило 8 осіб, які займались технічним забезпеченням видобування вугілля, охороною території, контролем роботи шахтарів, ведення обліку та реалізації незаконно видобутого вугілля.

Без жодних дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Для цього навіть переробили старий недіючий вентиляційний канал шахти Свято-Покровська у ствол для спуску під землю для шахтарів.

Також організатор незаконного бізнесу домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку, на якій вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємству. Крім того керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність на захопленій земельній ділянці.

За період з грудня 2021 року по теперішній час група завдала збитків державі щонайменше на мільярд гривень. Наразі повна сума спричинених збитків ще встановлюється.

Правоохоронці 4 листопада затримали організатора та 8 учасників організації. Їм оголосили підозри.

Вирішується питання щодо оголошення голови громади в розшук, наразі він перебуває за кордоном.

Зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція розслідує незаконний видобуток глини в Кременчуцькому районі на Полтавщині.

ДБР вугілля Донецька область видобуток
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