фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны Украины смогут закупить на 10 миллионов гривен FPV-дроны, квадракоптеры и средства РЭБ

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Такую сумму решили направить на заседание совета обороны Донетчины сегодня", — говорится в сообщении.

В ходе заседания участники обсудили продолжение строительства фортификаций и все необходимые меры по обороне Донецкой области.

Кроме того, Вадим Филашкин предоставил поручение соответствующим структурным подразделениям и военным администрациям о постоянной поддержке подразделений Сил безопасности и обороны, защищающих Донбасс.

Напомним, Силы обороны разбили штурмовые подразделения россиян под Северском и отправили их "на концерт к Кобзону".