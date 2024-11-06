На концерт до Кобзона: Сили оборони розбили штурмові підрозділи росіян під Сіверськом

фото: ДПСУ

На Сіверському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу «Помста» спільно з побратимами з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» розбили російські штурмові підрозділи

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

FPV-дрони "Едельвейса" підбили кілька бойових машин піхоти. Потім за допомогою скидів оператори БПЛА "Помсти" почали знищувати ворожу піхоту, яка намагалася втекти чи заховатися.

"Внаслідок невдалої атаки, ворог втратив 4 БМП та 13 штурмовиків. Того ж дня неподалік аеророзвідники підрозділу "GALA drones company" бригади "Помста" виявили ще 7 окупантів, які заблукали в тумані. Завдяки скидам прикордонники допомогли загарбникам знайти дорогу …на концерт до кобзона", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ГУР показали, як FPV-мисливці полюють на російські вантажівки, фургони та мотоцикли.