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06 листопада 2024, 01:00

За 2024 рік Сили оборони уразили понад 3 тисячі російських танків

06 листопада 2024, 01:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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З початку 2024 року Сили оборони України знищили та підбили 3 179  танків РФ

Про це передає RegioNews із посиланням на сайт Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що в танковому батальйоні 31 танк. Відповідно за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкові батальйони окупантів.

Своєрідним "днем танкіста" для росіян цього року стало 12 травня. За даними Генерального штабу ЗСУ, українські підрозділи за добу уразили 31 танк окупантів. Відтак упродовж однієї доби армія РФ втратила знищеними та підбитими цілий танковий батальйон.

"Такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора щонайменше 9 млрд доларів США. Це приблизна сума, яка ґрунтується на підрахунках за середніми світовими цінами на цей тип озброєння (за інформацією з відкритих джерел)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали, як на Східному напрямку українські захисники влучним ударом дрона-камікадзе знищили найкращий російський танк — новітній Т-90 "Прорив".

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