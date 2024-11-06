фото: ДПСУ

Перший сніг випав у Харківський області поблизу Вовчанська. Біле полотно допомогло аеророзвідникам Краматорського прикордонного загону виявити БМП загарбників

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Виліт FPV-дрона прикордонників не забарився. У результаті, штрафний удар за зупинку у недозволеному місці і нездатність ворожої техніки рухатися далі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони виявили та знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".