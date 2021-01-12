В Мариуполе третий день подряд протестуют против повышения тарифов

Участники акции составили коллективное заявление в горсовет с требованием уменьшения тарифов на коммунальные услуги

Участники акции составили коллективное заявление в горсовет с требованием уменьшения тарифов на коммунальные услуги

Фото: Facebook

В Донецкой области в центре Мариуполя уже третий день подряд местные жители выходят на акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 112.ua.

На акцию протеста вышли несколько десятков местных жителей.

Они составили коллективное заявление в горсовет. Их главное требование - уменьшение тарифов на коммунальные услуги. Также участники акции требуют, чтобы цены были прозрачными.

За порядком и соблюдением карантинных требований следят правоохранители.

Напомним, что 11 января в Полтавской и Черновицкой областях протестовали против повышения тарифов на газ.

На Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовалась огромная пробка.