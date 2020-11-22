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22 листопада 2020, 11:15 6

У ніч перед виборами в Ужгороді суд скасував реєстрацію спостерігачів кандидата від "Слуги народу"

22 листопада 2020, 11:15 6
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Скасування реєстрації спостерігачів домігся чинний мер Ужгорода Богдан Андріїв
Скасування реєстрації спостерігачів домігся чинний мер Ужгорода Богдан Андріїв
Фото: РБК Україна
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У ніч перед голосуванням суд скасував реєстрацію спостерігачів кандидата від “Слуги народу” Віктора Щадея за позовом його суперника, чинного мера Ужгорода Богдана Андріїва.

Про це виданню "Укрінформ" повідомив представник осередку КВУ на Закарпатті Дмитро Тужанський, пише RegioNews.

За інформацією КВУ, у неділю, 22 листопада близько 4 години ранку Закарпатський окружний адмінсуд ухвалив рішення за позовом кандидата у міські голови Ужгородської ОТГ Богдана Андріїва, який вимагав скасувати реєстрацію спостерігачів на виборах 22 листопада від партії "Слуга народу" та кандидата Віктора Щадея”, - повідомив Тужанський.

За його словами, як пояснили представники КВУ у штабі Андріїва, вони подали позов у суботу, 21 листопада, і підставою для цього позову було те, що у випадку зі спостерігачами від "Слуги народу" були пропущені терміни подання та реєстрація спостерігачів, а у випадку зі спостерігачами від кандидата Щадея – невідповідність законодавству (за твердженням штабу Андріїва, спостерігачі від Щадея були подані під формулюванням, що він є самостійним суб’єктом виборчого процесу, насправді ж він є кандидатом, якого висунула партія "Слуга народу").

У підсумку Закарпатський окружний адмінсуд лише частково задовольнив позов Богдана Андріїва, скасувавши реєстрацію спостерігачів від Віктора Щадея, натомість зберігши в силі реєстрацію спостерігачів від "Слуги народу”, - зазначив Тужанський.

Водночас як зауважили представнику Комітету Виборців України в штабі Щадея, вони подали на реєстрацію 72 спостерігачів у останній передбачений законом день, 16 листопада, однак у штабі Щадея поскаржилися на те, як Ужгородська міська ТВК розглядала це подання та оформила рішення по ньому. Мало того, у штабі Щадея стверджують, що Андріїв подав своїх спостерігачів не в терміни (не в понеділок, а в середу-четвер), але вони вирішили це не оскаржувати в суді. Копія рішення суду є у розпорядженні КВУ та додається.

Нагадаємо, 22 листопада 2020 року в Україні у низці міст відбувається другий тур виборів мерів. Міських голів обиратимуть мешканці Львова, Миколаєва, Дніпра, Черкас, Рівного, Полтави, Ужгорода, Дрогобича, Слов’янська, Бердянська, Нікополя.

вибори Слуга народа Ужгород Андріїв Богдан другий тур
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