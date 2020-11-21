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21 листопада 2020, 16:42 14

Мешканцям Донбасу почали виплачувати кошти за зруйноване окупантами житло

21 листопада 2020, 16:42 14
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Загальна сума компенсації складе 2,7 млн гривень
Загальна сума компенсації складе 2,7 млн гривень
Фото: dn.gov.ua
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В Донецькій області дев'ять сімей отримають компенсацію за зруйноване житло в результаті збройної агресії Російської Федерації. Загальна сума компенсації складе 2,7 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОДА, пише RegioNews.

13 листопада відбулося перше засідання комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано в результаті надзвичайної ситуації військового характеру.

Під час засідання комісія розглянула десять заяв про виплату грошової компенсації. Вісім будинків, які розташовані на території військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве, два - в місті Авдіївка.

За результатами розгляду прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам дев'яти об'єктів зруйнованого житла, для однієї заявки комісія продовжила термін для схвалення рішення.

Після отримання узагальненого списку постраждалих, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України здійснить розподіл бюджетних коштів в регіональний орган соціального захисту населення Донецької області, протягом п'яти робочих днів з моменту їх надходження на рахунок, перекаже постраждалим.

В ОДА додали, що в держбюджеті на 2020 рік вперше за час збройної агресії було передбачено 20 млн гривень для виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйновано.

Раніше повідомлялося, що на відновлення економіки Донбасу виділять 100 млн доларів.

Донбас Україна гроші компенсація Донецька область
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