В Славянске избиратели делают селфі возле урн, чтобы получить iPhone-12

Фото с избирательных участков выкладывают в соцсетях

Фото с избирательных участков выкладывают в соцсетях

Фото: ОПОРА

В Славянске на избирательных участках горожане фотографируются возле урн, участвуя в розыгрыше iPhone 12, объявленном одной из общественных организаций.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

ОПОРА на участках и в соцсетях уже зафиксировала желающих сфотографироваться возле урн.

Накануне второго тура выборов в Славянске общественная организация "Платформа Инициатив "Теплица" объявила конкурс. По правилам, объявленным в заметках на страницах в Facebook и Instagram, необходимо принять участие в голосовании и сделать селфі возле урн.

В объявлении есть уточнение, что фото нужно делать без бюллетеня. Селфи надо выкладывать на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает, а в понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого – iPhone 12.

По решению организаторов, в конкурсе принимают участие жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.

Напомним, ОПОРА зафиксировала рекламные плакаты и страницы в соцсетях с хештегом #качнидільницю. Молодых львовян призывают прийти на выборы 22 ноября, сделать селфи на фоне участка и разместить его в соцсетях. Так можно стать участником розыгрыша новейших моделей айфонов. К акции, вероятно, приобщенное одно из коммунальных предприятий Львовского горсовета.