Неля Штепа не пройшла у другий тур виборів мера Слов`янська – ТВК

У другому турі змагатимуться кандидати від "ОПЗЖ" і "Опоблоку"

У другому турі змагатимуться кандидати від "ОПЗЖ" і "Опоблоку"

Фото: Нацполіція України

Колишня очільниця Слов’янська Неля Штепа, яка юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста бойовиками так званої «ДНР», не пройшла до другого туру виборів мера міста.

Про це повідомила очільниця Слов’янської ТВК Надія Петрова, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "Карачун".

Вона зазначила, що станом на 16:00 підрахували 98% голосів.

У другий тур виборів, за її словами, пройшли кандидати від проросійських "Опозиційної платформи – За життя" Павло Придворов (32% голосів) та "Опозиційного блоку" Вадим Лях (30,78%).

Зазначимо, останній є чинним мером Слов’янська. У 2015 році він переміг на виборах, заявляючи, що підтримує Нелю Штепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними екзит-полу екс-мер Слов’янська Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі, проходить до другого туру виборів мера міста.