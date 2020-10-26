Неля Штепа не пройшла у другий тур виборів мера Слов`янська – ТВК
Колишня очільниця Слов’янська Неля Штепа, яка юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста бойовиками так званої «ДНР», не пройшла до другого туру виборів мера міста.
Про це повідомила очільниця Слов’янської ТВК Надія Петрова, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "Карачун".
Вона зазначила, що станом на 16:00 підрахували 98% голосів.
У другий тур виборів, за її словами, пройшли кандидати від проросійських "Опозиційної платформи – За життя" Павло Придворов (32% голосів) та "Опозиційного блоку" Вадим Лях (30,78%).
Зазначимо, останній є чинним мером Слов’янська. У 2015 році він переміг на виборах, заявляючи, що підтримує Нелю Штепу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними екзит-полу екс-мер Слов’янська Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі, проходить до другого туру виборів мера міста.