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26 октября 2020, 21:19

Неля Штепа не прошла во второй тур выборов мэра Славянска – ТИК

26 октября 2020, 21:19
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Фото: Нацполиция Украины
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Бывшая глава Славянска Неля Штепа, которая юридически находится на скамье подсудимых по делу о захвате города боевиками так называемой «ДНР», не прошла во второй тур выборов мэра города.

Об этом сообщила глава Славянской ТИК Надежда Петрова, передает RegioNews со ссылкой на местное издание "Карачун".

Она отметила, что по состоянию на 16:00 подсчитали 98% голосов.

Во второй тур выборов, по ее словам, прошли кандидаты от пророссийских "Оппозиционной платформы –за жизнь" Павел Придворов (32% голосов) и "Оппозиционного блока" Вадим Лях (30,78%).

Отметим, последний является действующим мэром Славянска. В 2015 году он победил на выборах, заявляя, что поддерживает Нелю Штепу.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным экзит-пола экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, проходит во второй тур выборов мэра города.

Неля Штепа Славянск выборы мэр второй тур
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