Окупанти повністю заблокували рух через КПВВ "Мар’їнка"

Решта КПВВ на лінії розмежування функціонують за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30

Решта КПВВ на лінії розмежування функціонують за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30

Фото: Держприкордонслужба України

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Так, на КПВВ "Новотроїцьке" за тиждень окупанти розблоковували рух двічі. Станом на 12.00 сьогодні 15 громадян та 3 транспортні засоби потрапили на контрольовану територію, водночас 104 громадянина та 15 транспортних засобів прослідували до тимчасово окупованої території України.

Також цього тижня через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованого Донецька двічі прослідували автомобілі з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. 12 вантажівок завезли для потреб цивільного населення продуктові набори, дезінфікуючі засоби та будівельні матеріали.

Пропускні операції у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" здійснюються щоденно. За тиждень в цьому КПВВ на тимчасово окуповану територію України прослідували 7919, а на контрольовану територію 6380 осіб.

Однак, в зв’язку із загрозою життю та здоров’ю громадян, через масштабні пожежі, що вирують зараз в Луганській області, рішенням Командувача об’єднаних сил пропускні операції в КПВВ "Станиця Луганська" від учорашнього дня тимчасово припинені. Відновлення роботи цього контрольного пункту відбудеться після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, через пожежу тимчасово припинено роботу КПВВ "Станиця Луганська".