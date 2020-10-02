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02 октября 2020, 21:14

Оккупанты полностью заблокировали движение через КПВВ "Марьинка"

02 октября 2020, 21:14
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Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют по осеннему графику – ежедневно с 07.00 до 18.30
Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют по осеннему графику – ежедневно с 07.00 до 18.30
Фото: Госпогранслужба Украины
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Российские вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через гуманитарные дорожные коридоры с временно оккупированным Донбасом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Так, на КПВВ "Новотроицкое" за неделю оккупанты разблокировали движение дважды. По состоянию на 12.00 сегодня 15 граждан и 3 транспортных средства попали на контролируемую территорию, одновременно 104 гражданина и 15 транспортных средств проследовали к временно оккупированной территории Украины.

Также на этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированному Донецку дважды проследовали автомобили с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. 12 грузовиков завезли для нужд гражданского населения продуктовые наборы, дезинфицирующие средства и строительные материалы.

Пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" осуществляются ежедневно. За неделю в этом КПВВ на временно оккупированную территорию Украины проследовали 7919, а на контролируемую территорию 6380 человек.

Однако, в связи с угрозой жизни и здоровью граждан, из-за масштабных пожаров, которые бушуют сейчас в Луганской области, решением Командующего объединенных сил пропускные операции в КПВВ "Станица Луганская" от вчерашнего дня временно прекращены. Возобновление работы этого контрольного пункта состоится после стабилизации ситуации.

Напомним, из-за пожара временно прекращена работа КПВВ "Станица Луганская".

Донецкая область Луганская область КПВВ граница пограничники боевики
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