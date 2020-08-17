Юлії Кузьменко завтра вручать обвинувальний акт у справі Шеремета

Її чекають у Нацполіції о 14.00

Її чекають у Нацполіції о 14.00

Фото: Facebook

Підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікар і волонтер Юлія Кузьменко повідомила, що їй 18 серпня вручать обвинувальний акт.

Про це сама Юлія Кузьменко написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Порадую справжніх вбивць Павла Шеремета, які, мабуть, останні 8 місяців, дивлячись на це все, почуваються вільно і впевнено. Замість них відповідають призначені новою владою зі старими обличчями. Завтра отримаємо обвинувальний акт. Справа Шеремета тільки починається", - написала Кузьменко.

Вона також виклала скрін повістки, в якій зазначено, що Кузьменко потрібно прибути на 14:00 18 серпня до Головного слідчого управління Нацполіції для отримання копії обвинувального акта та копії реєстру матеріалів досудового розслідування.

Порадую справжніх вбивць Павла Шеремета, які мабуть останні 8 місяців, дивлячись на це все, почувають себе вільно і... Опубліковано Julia Kiyan Kuzmenko Понеділок, 17 серпня 2020 р.

Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.