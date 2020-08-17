Юлії Кузьменко завтра вручать обвинувальний акт у справі Шеремета
Підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікар і волонтер Юлія Кузьменко повідомила, що їй 18 серпня вручать обвинувальний акт.
Про це сама Юлія Кузьменко написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.
Порадую справжніх вбивць Павла Шеремета, які, мабуть, останні 8 місяців, дивлячись на це все, почуваються вільно і впевнено. Замість них відповідають призначені новою владою зі старими обличчями. Завтра отримаємо обвинувальний акт. Справа Шеремета тільки починається", - написала Кузьменко.
Вона також виклала скрін повістки, в якій зазначено, що Кузьменко потрібно прибути на 14:00 18 серпня до Головного слідчого управління Нацполіції для отримання копії обвинувального акта та копії реєстру матеріалів досудового розслідування.
Порадую справжніх вбивць Павла Шеремета, які мабуть останні 8 місяців, дивлячись на це все, почувають себе вільно і...Опубліковано Julia Kiyan Kuzmenko Понеділок, 17 серпня 2020 р.
Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.