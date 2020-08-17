Рух "Чесно" подав до суду на Харківську міськраду

Активісти просять суд зобов'язати відповідача надати копії документів, за повторне сканування яких мерія Харкова вимагала гроші

Активісти просять суд зобов'язати відповідача надати копії документів, за повторне сканування яких мерія Харкова вимагала гроші

Фото: Рух "Чесно"

Харківський адмінсуд розгляне провадження за спрощеною процедурою (тобто без виклику сторін). Рішення мають винести до 28 серпня 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Детектор медіа"

Як розповіла координаторка Руху "Чесно" Віта Думанська, причина позову — виставлений руху "Чесно" рахунок за вже оприлюднені сканкопії протоколів засідань сесій і постійних комісій міськради. За підрахунками фахівців Харківської міськради, запитувана інформація відображена загалом на понад 17 тисячах аркушах. За їх сканування виставили рахунок у 36,6 тисяч грн. Однак, як зауважили активісти, сканкопії вже були зроблені й оприлюднені на сайті ради.

Рух "Чесно" моніторить місцеві ради майже всіх регіонів України. Ситуація, коли активістів просять заплатити чималу суму за надання інформації, трапилася тільки в Харкові і вже вдруге — розповіла Віта Думанська.

Перший інцидент мав місце перед місцевими виборами 2015 року. Тоді, за словами координаторки Руху, для звернення до суду не вистачило часу та юридичної підтримки.

Неприпустимо, коли громадянам не надають інформацію про те, як депутати відвідували засідання сесій чи комісій. На наш погляд, ця інформація має бути відкритою, і не тільки Рух "Чесно" має робити висновки про ефективність роботи депутатів. Це можуть робити і жителі Харкова, і всі, хто цікавиться роботою місцевої влади", — пояснила Віта Думанська.

За словами координаторки "Чесно", представники Харківської міськради не виходили на контакт із регіональним аналітиком Руху.

Нагадаємо, 29 липня нардеп Фельдман подав до суду на мера Харкова Кернеса.