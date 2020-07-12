Завтра "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"

Працювати пункт пропуску буде 13 липня з 9 до 18 години

Працювати пункт пропуску буде 13 липня з 9 до 18 години

Окупаційна влада "ДНР" підтвердила "офіційно" що 13 липня КПВВ "Єленівка" на лінії розмежування буде здійснювати пропуск громадян на в'їзд і виїзд.

Про це йдеться в повідомленні так званого "Міжвідомчого штабу з попередження коронавірусу", інформує RegioNews.

Правила пропуску залишаються незмінними: для в'їзду на окуповану територію обов'язково необхідно дозвіл "штабу". Всіх, кого пропустять в обов'язковому порядку відправлять на обсервацію на 14 днів.

Із зони окупації не випустять нікого, хто має реєстрацію на непідконтрольної території.

Нагадаємо, бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ, пропускають тільки на Луганщині.