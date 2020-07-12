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12 липня 2020, 18:10 1

Завтра "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"

12 липня 2020, 18:10 1
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Працювати пункт пропуску буде 13 липня з 9 до 18 години
Працювати пункт пропуску буде 13 липня з 9 до 18 години
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Окупаційна влада "ДНР" підтвердила "офіційно" що 13 липня КПВВ "Єленівка" на лінії розмежування буде здійснювати пропуск громадян на в'їзд і виїзд.

Про це йдеться в повідомленні так званого "Міжвідомчого штабу з попередження коронавірусу", інформує RegioNews.

Правила пропуску залишаються незмінними: для в'їзду на окуповану територію обов'язково необхідно дозвіл "штабу". Всіх, кого пропустять в обов'язковому порядку відправлять на обсервацію на 14 днів.

Із зони окупації не випустять нікого, хто має реєстрацію на непідконтрольної території.

Нагадаємо, бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ, пропускають тільки на Луганщині.

Донбас Донецька область КПВВ ДНР кордон
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