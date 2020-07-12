Завтра "ДНР" на один день откроет КПВВ "Еленовка"

Работать пункт пропуска будет 13 июля с 9 до 18 часов

Работать пункт пропуска будет 13 июля с 9 до 18 часов

Оккупационные власти "ДНР" подтвердили "официально" что 13 июля КПВВ "Еленовка" на линии разграничения будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.

Об этом говорится в сообщении так называемого "Межведомственного штаба по предупреждению коронавируса", информирует RegioNews.

Правила пропуска остаются прежними: для въезда на оккупированную территорию обязательно необходимо разрешение "штаба". Всех, кого пропустят в обязательном порядке отправят на обсервацию на 14 дней.

Из зоны оккупации не выпустят никого, кто имеет регистрацию на неподконтрольной территории.

Напомним, боевики продолжают блокировать работу КПВВ, пропускают только на Луганщине.