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12 июля 2020, 18:10

Завтра "ДНР" на один день откроет КПВВ "Еленовка"

12 июля 2020, 18:10
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Работать пункт пропуска будет 13 июля с 9 до 18 часов
Работать пункт пропуска будет 13 июля с 9 до 18 часов
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Оккупационные власти "ДНР" подтвердили "официально" что 13 июля КПВВ "Еленовка" на линии разграничения будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.

Об этом говорится в сообщении так называемого "Межведомственного штаба по предупреждению коронавируса", информирует RegioNews.

Правила пропуска остаются прежними: для въезда на оккупированную территорию обязательно необходимо разрешение "штаба". Всех, кого пропустят в обязательном порядке отправят на обсервацию на 14 дней.

Из зоны оккупации не выпустят никого, кто имеет регистрацию на неподконтрольной территории.

Напомним, боевики продолжают блокировать работу КПВВ, пропускают только на Луганщине.

Донбасс Донецкая область КПВВ ДНР граница
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