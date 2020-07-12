Завтра "ДНР" на один день откроет КПВВ "Еленовка"
Работать пункт пропуска будет 13 июля с 9 до 18 часов
Работать пункт пропуска будет 13 июля с 9 до 18 часов
Оккупационные власти "ДНР" подтвердили "официально" что 13 июля КПВВ "Еленовка" на линии разграничения будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.
Об этом говорится в сообщении так называемого "Межведомственного штаба по предупреждению коронавируса", информирует RegioNews.
Правила пропуска остаются прежними: для въезда на оккупированную территорию обязательно необходимо разрешение "штаба". Всех, кого пропустят в обязательном порядке отправят на обсервацию на 14 дней.
Из зоны оккупации не выпустят никого, кто имеет регистрацию на неподконтрольной территории.
Напомним, боевики продолжают блокировать работу КПВВ, пропускают только на Луганщине.
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