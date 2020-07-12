Зведення ООС: від початку доби сім обстрілів, двоє поранених

На фронті – чергове загострення ситуації

На фронті – чергове загострення ситуації

Фото: Штаб ООС

За уточненими даними, минулої доби нарахували 10 обстрілів і трьох поранених

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Сьогодні, 12 липня, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил неподалік Опитного на Донеччині.

Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкове поранення. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Також сьогодні зранку обстріляли Кримське, Новотошківське та Хутір Вільний.

11 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного окупанти на світанку застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а у вечірній час – ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. У передмістях Мар’їнки та Авдіївки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", на підступах до Новотошківського і Майорська агресор обстрілював наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Оріхового загарбники також використали станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За минулу добу троє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника. Окрім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого.

Нагадаємо, вчора, за попередніми даними, зафіксували один обстріл - бойовики обстріляли Водяне.