10:09  12 липня
За добу в Україні від коронавірусу одужало майже півтори тисячі людей
11:45  12 липня
Голова Сумської ОДА хоче взяти собі четвертого заступника
09:53  12 липня
Зведення ООС: від початку доби сім обстрілів, двоє поранених
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 липня 2020, 09:53 1

Зведення ООС: від початку доби сім обстрілів, двоє поранених

12 липня 2020, 09:53 1
Читайте также на русском языке
На фронті – чергове загострення ситуації
На фронті – чергове загострення ситуації
Фото: Штаб ООС
Читайте также
на русском языке

За уточненими даними, минулої доби нарахували 10 обстрілів і трьох поранених

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Сьогодні, 12 липня, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил неподалік Опитного на Донеччині.

Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкове поранення. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Також сьогодні зранку обстріляли Кримське, Новотошківське та Хутір Вільний.

Сьогодні, 12 липня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 11 липня 2020 р.

11 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного окупанти на світанку застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а у вечірній час – ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. У передмістях Мар’їнки та Авдіївки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", на підступах до Новотошківського і Майорська агресор обстрілював наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Оріхового загарбники також використали станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За минулу добу троє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника. Окрім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого.

Зведення станом на 07:00 12 липня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 11 липня збройні формування Російської...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 11 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора, за попередніми даними, зафіксували один обстріл - бойовики обстріляли Водяне.

Донбас ООС РФ війна обстріли армія поранення Донецька область Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В зоні ООС бойовики обстріляли Водяне із забороненого озброєння
11 липня 2020, 18:03
На повну реінтеграцію Донбасу потрібно не менше 25 років - міністр
11 липня 2020, 13:41
Доба на Донбасі: 17 обстрілів, один військовий загинув, троє поранені
11 липня 2020, 10:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Львівщина: понад 80% автостанцій регіону контролюють 4 бізнес клани
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »