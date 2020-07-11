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На повну реінтеграцію Донбасу потрібно не менше 25 років - міністр
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 13:41 17

На повну реінтеграцію Донбасу потрібно не менше 25 років - міністр

11 липня 2020, 13:41 17
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На думку Резнікова, безпечна реінтеграція – це надовго
На думку Резнікова, безпечна реінтеграція – це надовго
Фото: flickr
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Для безпечної реінтеграції тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей Україні знадобиться не менше 25 років, за цей час має змінитися ціле покоління місцевих жителів.

Про це в інтерв'ю виданню "Главком" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр реінтеграції Олексій Резніков, передає RegioNews.

Він вважає, що Донбас упродовж тривалого часу буде залишатись територією війни з точки зору замінування території і ментальності людей.

Безпечна реінтеграція займе мінімум 25 років. Це одне покоління повинно змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях з боку української влади призведе також до подолання руйнування того розбрату в головах, який там є", - розповів Резніков.

Він зазначив, що на окупованій території вже йдуть до школи діти, які не знають, що таке вільна Україна.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про скасування ЗНО для вступників із ОРДЛО.

Донбас Україна міністр Олексій Резніков реінтеграція
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