Зведення ООС: один поранений, вісім обстрілів

Окупанти застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю

Окупанти застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення 120-ти та 82-ох мм міномети, а також гранатомети різних систем, БМП-1, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Залізне, Шуми та Кримське противник застосував міномети 120-го та 82-го калібру. Також загарбники використали проти наших воїнів станкові протитанкові гранатомети.

По обіді агресор активізувався і неподалік Новотошківського, застосувавши при цьому 82-ох мм міномети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки з мінометів 120-го калібру, витративши 11 боєприпасів, 10 разів вистрілив з озброєння БМП, тричі – зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів крупного калібру.

Проти оборонців Старогнатівки загарбник спочатку використав протитанкові ракетні комплекси, а згодом – гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 21 червня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора в штабі ООС зафіксували 28 обстрілів, поранено трьох військових.