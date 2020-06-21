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21 червня 2020, 17:04 3

Сенцов, Соболєв і Жадан поїхали на лінію розмежування

21 червня 2020, 17:04 3
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Реальний стан справ на війні має невелике відношення до того, що пишуть у новинах, але цю правду треба знати, пояснив мету візиту Олег Сенцов.

Про свій візит сам Сенцов розповів на сторінці у мережі Facebook.

Кінорежисер, письменний, колишній в`язень Кремля Олег Сенцов, письменник Сергій Жадан та журналіст і депутат попереднього скликання Єгор Соболєв хочуть на власні очі побачити, що відбувається на лінії фронту.

… реальний стан на війні має невелике відношення до того, що пишуть у новинах, але цю правду треба знати. Сьогодні ми разом з Сергієм Жаданом і Єгором Соболєвим приїхали сюди, щоб подякувати тим, хто боронить нашу країну та поспілкуватися про важливе", - написав Сенцов.

Я вже декілька разів відвідував лінію зіткнення, але робив це неофіційно, не писав про це, та не постив фото, бо не...

Опубліковано Oleg Sentsov Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі зафіксували 28 обстрілів, поранено трьох військових. Від початку поточної доби зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню.

Донбас військові візит Олег Сенцов Єгор Соболев Сергій Жадан
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