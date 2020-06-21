Сводка ООС: один раненый, восемь обстрелов

Оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями оружие

Оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями оружие

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенных пунктов Железное, Шумы и Крымское противник применил минометы 120-го и 82-го калибра. Также захватчики использовали против наших воинов станковые противотанковые гранатометы.

После обеда агрессор активизировался неподалеку Новотошковского, применив при этом 82-х мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, потратив 11 боеприпасов, 10 раз выстрелил из вооружения БМП, трижды – из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Против защитников Старогнатовки захватчик сначала использовал противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии – гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 21 июня 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Неділя, 21 июня 2020 г.

Напомним, вчера в штабе ООС зафиксировали 28 обстрелов, ранены трое военных.