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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 18:30 5

Зведення ООС: за добу зафіксували один обстріл неподалік Луганського

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07 червня 2020, 18:30 5
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Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Втрати противника уточнюються.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі поранили чотирьох і травмовано одного бійця.


Донбас Донецька область Луганська область Луганщина ООС обстріл
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