Зведення ООС: за добу зафіксували один обстріл неподалік Луганського
Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає
Сьогодні збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.
Втрати противника уточнюються.
Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі поранили чотирьох і травмовано одного бійця.
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