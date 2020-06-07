На окупованій Луганщині гірники відмовилися підніматися з шахт

Шахтарі вимагають виплати зарплат за березень і квітень

Фото: Трибун

Шахтарі вимагають виплати зарплат за березень і квітень

У місті Антрацит на тимчасово окупованій території Луганської області гірники з шахти "Комсомольська" оголосили страйк, вимагаючи виплатити зарплату за березень та квітень.

Відеозвернення місцевих мешканців з цього приводу опублікував у своєму обліковому записі у Twitter користувач під ніком Necro Mancer, пише RegioNews.

Як стало відомо з відео, робітники з двох змін на шахті Комсомольська відмовилися виходити на поверхню, поки їм не виплатять борги. На даний момент під землею перебувають 128 осіб.

За чутками, гірників, які застрайкували, збираються звільнити після того, як їм буде виплачена зарплата.

Тим часом місто Антрацит став закритим для в'їзду.

Робочі автобуси на "Комсомольську" скасовано, а сам місто несподівано закрили на карантин", - сказано в підписі до опублікованого відео.

Нагадаємо, в п'ятницю, 5 червня на Донбасі шахтарі перекрили дорогу Добропілля-Покровськ , вимагаючи виплати зарплат і виведення з простою.