Зведення ООС: четверо поранених і один травмований за добу
Збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.
На підступах до Опитного та Старогнатівки противник випустив у бік українських оборонних укріплень понад тридцять мін калібру 120 мм.
Біля Богданівки ворог задіяв протитанкові ракетні комплекси, а поруч з Мар’їнкою, Павлополем і Авдіївкою – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Увечері агресор застосував міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети по наших опорних пунктах неподалік Гнутового.
По українських позиціях поблизу Оріхового та тричі біля Луганського збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Захисників Південного агресор двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали поранення, а один – бойове травмування.
За даними розвідки, 6 червня українські оборонці знищили одного окупанта.
Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік Луганського.
За поточну добу втрат серед наших захисників немає.
Зведення станом на 07:00 07 червня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Минулої доби збройні формування...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 6 червня 2020 р.
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