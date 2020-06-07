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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 10:05 6

Зведення ООС: четверо поранених і один травмований за добу

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07 червня 2020, 10:05 6
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Бойовики здійснили 13 обстрілів наших позицій за останню добу
Бойовики здійснили 13 обстрілів наших позицій за останню добу

Збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

На підступах до Опитного та Старогнатівки противник випустив у бік українських оборонних укріплень понад тридцять мін калібру 120 мм.

Біля Богданівки ворог задіяв протитанкові ракетні комплекси, а поруч з Мар’їнкою, Павлополем і Авдіївкою – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Увечері агресор застосував міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети по наших опорних пунктах неподалік Гнутового.

По українських позиціях поблизу Оріхового та тричі біля Луганського збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Захисників Південного агресор двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали поранення, а один – бойове травмування.

За даними розвідки, 6 червня українські оборонці знищили одного окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік Луганського.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Зведення станом на 07:00 07 червня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Минулої доби збройні формування...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 6 червня 2020 р.

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