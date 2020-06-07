На Луганщину заїхали дві колони російських військових вантажівок

Вантажівки попрямували в західному напрямку

Фото: АР

Вантажівки попрямували в західному напрямку

Безпілотник ОБСЄ зафіксував дві автоколони вантажівок біля селища Черемшине за 59 км від окупованого Луганська, яка їхала з Росії.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, пише RegioNews.

Дрон виявив принаймні 12 вантажівок військового типу і супутню легкову машину. Згодом колона збільшилася до 16 транспортних засобів, а пізніше безпілотник зафіксував другу автоколону з 5 вантажівок військового типу.

Вони в'їхали в Україну, проїхали повз першу нерухому автоколону і попрямували в західному напрямку.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали поранення, а один – бойове травмування.