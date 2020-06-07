На Луганщину заїхали дві колони російських військових вантажівок
Вантажівки попрямували в західному напрямку
Вантажівки попрямували в західному напрямку
Безпілотник ОБСЄ зафіксував дві автоколони вантажівок біля селища Черемшине за 59 км від окупованого Луганська, яка їхала з Росії.
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, пише RegioNews.
Дрон виявив принаймні 12 вантажівок військового типу і супутню легкову машину. Згодом колона збільшилася до 16 транспортних засобів, а пізніше безпілотник зафіксував другу автоколону з 5 вантажівок військового типу.
Вони в'їхали в Україну, проїхали повз першу нерухому автоколону і попрямували в західному напрямку.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали поранення, а один – бойове травмування.
Мінгромад і територій оприлюднило проекти районів України (КАРТИ)
07 червня 2020, 11:01Зведення ООС: четверо поранених і один травмований за добу
07 червня 2020, 10:05В Україні зареєстровано майже 27 тисяч випадків COVID-19
07 червня 2020, 09:49
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 13:30Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
- 16:26 07 червня Одеська облрада продала на аукціоні лімузин, в якому возили Леоніда Кучму
- 16:15 07 червня Як мер Ужгорода і голова ОДА на Закарпатті 10 кілометрів бігали (фоторепортаж)
- 15:29 07 червня Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину
- 15:19 07 червня Завтра відновить роботу київська міська електричка
- 15:02 07 червня До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію
- 14:25 07 червня На Луганщину заїхали дві колони російських військових вантажівок
- 13:30 07 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 04 червня Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
- 15:00 03 червня Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
- 12:32 03 червня "Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
- 11:53 01 червня "Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум