Сводка ООС: за сутки зафиксировали один обстрел неподалеку Луганского
Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Сегодня в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
Потери противника уточняются.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.
Напомним, прошедшие сутки на Донбассе ранили четырех и травмированы одного бойца.
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