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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
07 июня 2020, 18:30 1

Сводка ООС: за сутки зафиксировали один обстрел неподалеку Луганского

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07 июня 2020, 18:30 1
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Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Сегодня в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Потери противника уточняются.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Напомним, прошедшие сутки на Донбассе ранили четырех и травмированы одного бойца.


Донбасс Донецкая область Луганская область Луганщина ООС обстрел
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