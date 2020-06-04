Стріляли по машині і погрожували поліцейським: на Харківщині затримали групу чоловіків

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення

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Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення

В Краснокутському районі Харківської області правоохоронці затримали учасників громадської організації, які оточили автомобіль працівників поліції, погрожували їм і стріляли в авто.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.

Інформація з приводу вказаних подій надійшла в Краснокутський ОП. На місце виїжджали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група та інші підрозділи поліції.

Машину з правоохоронцями, які перебували у справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе "поселенцями Слобідської Січі". Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру й зброю", - розповіли в поліції.

Агресивно налаштовані молоді погрожували правоохоронцям, порізали колеса і розбили вітрове скло в автомобілі, а також зробили один постріл зі зброї у бокове скло.

Також встановлено, що 2 червня, ці ж чоловіки погрожували керівнику одного з відділів поліції і перешкоджали його вільному пересуванню.

Відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Статті передбачають позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув'язнення.

Досудове розслідування триває, з'ясовуються всі обставини.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області затримано бойовик танкового підрозділу "ДНР".