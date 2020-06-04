Стріляли по машині і погрожували поліцейським: на Харківщині затримали групу чоловіків
В Краснокутському районі Харківської області правоохоронці затримали учасників громадської організації, які оточили автомобіль працівників поліції, погрожували їм і стріляли в авто.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.
Інформація з приводу вказаних подій надійшла в Краснокутський ОП. На місце виїжджали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група та інші підрозділи поліції.
Машину з правоохоронцями, які перебували у справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе "поселенцями Слобідської Січі". Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру й зброю", - розповіли в поліції.
Агресивно налаштовані молоді погрожували правоохоронцям, порізали колеса і розбили вітрове скло в автомобілі, а також зробили один постріл зі зброї у бокове скло.
Також встановлено, що 2 червня, ці ж чоловіки погрожували керівнику одного з відділів поліції і перешкоджали його вільному пересуванню.
Відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
Статті передбачають позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув'язнення.
Досудове розслідування триває, з'ясовуються всі обставини.
Раніше повідомлялося, що у Харківській області затримано бойовик танкового підрозділу "ДНР".
- 12:20 04 червня Під Кабміном мітингують власники "євроблях"
- 12:17 04 червня Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики
- 11:52 04 червня Рада звільнила віце-прем'єра Пристайко, замість нього призначили Стефанишину
- 11:43 04 червня Єрмак не доганяє: Зеленський бігає швидше за підлеглого
- 11:26 04 червня Голова Харківської ОДА живе в квартирі сепаратиста з бази "Миротворця" - ЗМІ
- 11:14 04 червня Держава-космос: обіцяний пам'ятник Леоніду Каденюку досі не поставили
- 21:59 03 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
- 12:32 03 червня "Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак